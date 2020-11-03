شكرا لقرائتكم خبر عن السائقون يخافون من تحمل مسؤولية الحوادث.. تأخر 17 قطارًا بسبب تشغيل جهاز atc والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير السكة الحديد اليومي عن تأخير القطارات ليومي الاحد والاثنين، ان ١٧ قطارا تراوحت متوسط التأخيرات بلغت ٣ ساعات بسبب تشغيل جهاز atc ورفضهم التعليمات الشفهية من قيادات الهيئة بإغلاقه اثناء المسير، وذلك لعدم تحمل المسؤولية في حالة وقوع حادثة.

في الوقت الذي رفض السائقين الاجتماع مع المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة بمكتبه، وطلبوا منه حل عاجل لمشكلة atc وإصدار تعليمات مكتوبة بإغلاق جهاز التحكم في القطار، وذلك لمنع تأخر الرحلات، وذلك بسبب عدم تطابق اشارات منظومة الملفات الأرضية مع جهاز التحكم الموجود بالجرار.