شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ،وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ،شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة واهدائهم درع المحافظة وشهادة تقدير، مشيدا بتجربة تدريب الشباب مع تمنياته لهم بالتوفيق بعد انتهاء فترة التدريب التي استمرت شهر تحت إشراف نائب محافظ مطروح ،

وذلك ضمن خطة الأكاديمية الوطنية في اطار توجه الدولة لبناء صف ثانى من القيادات وتدريبهم من خلال التعرف على منظومة العمل بالجهاز الإداري والإجراءات التي تتم داخل المحافظات سواء داخل الديوان العام أو المدن أوالمديريات الخدمية بالاضافة إلى الزيارات الميدانية للمواقع سواء للمدن أو للمراكز والمشروعات التنموية والخدمية وفهم الأساليب الحديثة في السياسات والإدارة وصنع القرار إيماناً بأهمية تنمية مهارات الشباب واستغلال قدراتهم وكفاءتهم وتاهيلهم علميا وعملياً .



كما تم عرض فيلم تسجيلى لكافة انشطة الشباب خلال شهر التدريب بمطروح خلال الفترة من ٣اكتوبر إلى ٣ نوفمبر ،والذى تم من خلال برنامج مسبق تم اعداده للوصول إلى كافة الجهات والمشروعات المستهدفة بانحاء المحافظة مع طبيعتها الممتدة ومساحتهاالكبيرة التي تعد ١/ ٦ مساحة مصر ،مع الحرص على لتفاعل الميدانى والاحتكاك المباشر بالقيادات والعاملين بالجهات والمشروعات المختلفة، حيث قام الشباب بتوثيق وتقديم كافة الملاحظات الإيجابية والسلبية ومقترح حلها، والتى وعد المحافظ بدراستها بما يحقق الصالح للمحافظة .



كما اهدى شباب البرنامج الرئاسى نسخة من المصحف الشريف للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لدعمه لهم خلال فترة التدريب وتذليل كافة العقبات ومتابعة من الفريق المعاون لهم طوال مدة التدريب