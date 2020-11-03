شكرا لقرائتكم خبر عن مياه السيول تغلق 3 محطات شرب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بني مزار، شمال المنيا، غلق 3 محطات تنقية مياه الشرب، هي بني صامت، والسلام، ومحطة بني مزار الجديدة، بسبب تعكر مياه النيل نتيجة السيول .

وأكد «البيان» ان الغلق تسبب في انقطاع المياه عن مدينه بني مزار بالكامل، وقرية ابو جرج، وقرية صفط أبوجرج، وقرية ابشاق «.

فيما أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، تنفيذ تدريبات عملية لمدة 3 أيام لمواجهه الكوارث الطبيعية ومنها السيول. مؤكدا اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لمواجهه أي متغيرات جوية .