شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لطلاب جامعة الفيوم على مهارات التدريب ومحو الأمية وتعليم الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، إن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ستعقد دورات تدريبية للطلاب داخل جامعة الفيوم لإكسابهم مهارات التدريب ومحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوفير قاعدة بيانات الأميين والمواد والأدلة التعليمية المطبوعة والإلكترونية، لطلاب الجامعة المشاركين في محو الأمية.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة خطة عمل الهيئة في توفير أماكن للتدريب، مثل المدارس ومراكز الشباب داخل محافظة الفيوم، ومراكزها للتيسير على الطلاب في استخدامها لتدريب الأميين.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي اجتماعها، بعضوية الدكتور آمال ربيع، مدير المشروع، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وسعد سيد أمين، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الفيوم.

وأكدت الدكتورة آمال ربيع أن المشروع يسعى لتحقيق العديد من الأهداف، منها بناء منظومة قيم مجتمعية تحارب الجهل بكافة صوره، بالإضافة إلى أنه يحقق مصلحة وطنية كبرى، وخدمة لقضايا المجتمع المحلي.