شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس الأربعاء خريفي معتدل بارد ليلاً .. وأمطار متوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد الأربعاء أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وانخفاضاً بدرجات الحرارة ملحوظ على جنوب البلاد والتي تصل فيه الحرارة نهاراً لأقل من 30 درجة، ويسود البلاد غداً طقس خريفي معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر للسواحل الغربية ( 60 % ) والشرقية ( 70 % ) .

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف على السواحل الشرقية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، نشطة على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «26- 18»، الإسكندرية «24 – 21»، قنا «28- 20»، الأقصر «29– 20»، أسوان «29– 21» .