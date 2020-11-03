شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس في المعركة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المعركة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء، تنافس كبير بين المرشحين ظهرت في إنهاء التربيطات مع القبائل والكتل التصويتية من الوافدين، والتي بادر المرشحين على إجرائها في الأيام الأخيرة قبل إجراء انتخابات المرحلة الثانية.

وظهر تنافس المرشحين في مسيرات السيارات في شوارع طور سيناء بين أبناء العمومة، المرشح غريب حسان، النائب الحالي لمدة 3 دورات برلمانية، والمرشح حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن فردي الدائرة الثانية ومقرها طور سيناء ومدن خليج السويس، حيث خرج أنصار المرشحين بسياراتهم المعلقة عليها صور المرشحين وجابوا شوارع طور سيناء.

بينما تسير الأمور بهدوء في الدائرة الأولى التي مقرها شرم الشيخ ومدن خليج العقبة بهدوء وأصبحت المنافسة شبه محسومة بين المرشحين سليمان عطيوي، مرشح مستقبل وطن فردي، وبين المرشح محمد أبو الدهب.

وفي سياق متصل، يقود رجل الأعمال سيد عوص، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، حملة دعائية كبيرة للقائمة الوطنية في كل مدن جنوب سيناء معتمدًا على شعبيته الكبيرة وخدماته في مدن خليج السويس.

واستعدت محافظة جنوب سيناء لانتخابات المرحلة الثانية النواب، حيث يدلي نحو 90235 ناخب بأصواتهم في دائرتين الأولى، مقرها شرم الشيخ، والثانية مقرها طور سيناء، موزعين على 9 مراكز انتخابية، و15 مقر انتخابي و29 لجنة فرعية.

وشدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية بواسطة مركز المعلومات ومركز العمليات وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

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