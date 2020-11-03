شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «بيطري الأقصر»: ظهور «حشرة القراد» في شارع بالمحافظة.. ولا خطورة منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف أحمد على، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، إنه ردًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حشرة ظهرت في شوارع الأقصر، تم التحرك بناء على بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحارة هنري – الصاغة غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر، مشيرًا إلى أنه تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين أنها حشرة القراد التي تصيب الحيوانات وتتكاثر بشدة خلال الوقت الحالي من العام بسبب الأحوال الجوية المناسبة لها.

وأضاف «علي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، مدير عام الطب البيطري، أن وجود تلك الحشرة يأتي نتيجة لتربية الحيوانات بالقرب من المنازل وعدم الاهتمام بنظافة الأحواش والحيوانات داخلها، مشيراً إلى أنه تم مقاومة الحشرة باستخدام مركبات كيميائية تم رشها للقضاء عليها، وسيتم تكرار التعقيم مرات أخري للتأكد من التخلص من الحشرة وعدم ظهورها مرة أخري.

وأكد مدير الطب البيطري بالأقصر أن «ظهور هذه الحشرة لا يعتبر ظاهرة، وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة المنزلية.