شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «بيطري الأقصر»: ظهور «حشرة القراد» في شارع بالمحافظة.. ولا خطورة منها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاطف أحمد على، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، إنه ردًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حشرة ظهرت في شوارع الأقصر، تم التحرك بناء على بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحارة هنري – الصاغة غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر، مشيرًا إلى أنه تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين أنها حشرة القراد التي تصيب الحيوانات وتتكاثر بشدة خلال الوقت الحالي من العام بسبب الأحوال الجوية المناسبة لها.
وأضاف «علي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، مدير عام الطب البيطري، أن وجود تلك الحشرة يأتي نتيجة لتربية الحيوانات بالقرب من المنازل وعدم الاهتمام بنظافة الأحواش والحيوانات داخلها، مشيراً إلى أنه تم مقاومة الحشرة باستخدام مركبات كيميائية تم رشها للقضاء عليها، وسيتم تكرار التعقيم مرات أخري للتأكد من التخلص من الحشرة وعدم ظهورها مرة أخري.
وأكد مدير الطب البيطري بالأقصر أن «ظهور هذه الحشرة لا يعتبر ظاهرة، وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة المنزلية.
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