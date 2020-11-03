شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة توعية صحية وزراعية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، الثلاثاء، قافلة توعية صحية بنجع حمادي وأخرى زراعية بأبوتشت، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات صحفية، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم عدد من القوافل الصحية والزراعية بمركزي نجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا، مشيرًا على أن ذلك يأتي في إطار الدور التنموي والتوعوي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.

وأضاف «نصاري» أنه تم تنظيم قافلة صحية قامت بتوعية المواطنين صحياً حول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والطرق السليمة التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس دون نقل العدوى لباقي أسرة المصاب، مشيرًا إلى أنه تم توعية المواطنين بالقرية حول طرق الوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي بجميع درجاته، وسبل العلاج المتاحة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

يذكر أنه شارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي وكلية الطب وكلية الزراعة والطب البيطري.