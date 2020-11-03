شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن الانتهاء من أعمال تنفيذ محور كلابشة بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث بدأت الجولة بتفقد استكمال أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 كم ، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم، حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين، وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع.

ثم توجه وزير النقل يرافقه محافظ أسوان لتفقد 3 محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذي يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال الفترة القادمة.

و أكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقى (القاهرة – أسوان )، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه وطوله 18كم وعرضه 21 م ، والذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كباري وعدد (2) نفق، ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي ( القاهـرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان، وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة ال ١.٥ مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو.

و توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى ادفو بطول 100كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.

وفي ختام جولته تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذي تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية (2كوبري+ نفق ) تشمل كوبري على النيل بطول 2050متر بالإضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني، وطالب الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة لنقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان، وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، لافتاً إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيـس حتى الطريـق الصحـراوي الغربي (القاهـرة – أسوان) عابرا نهـر النيل والربط على طريق أسوان / أبو سمبــل، مضيفاً أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.

Advertisements

وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور على النيل في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه، حيث تم إنشاء عدد 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهي ( طما – جرجا – بني مزار )، وجاري تنفيذ عدد 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه وهي ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبو تيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان )، وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022