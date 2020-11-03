شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران».. الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2-5 نوفمبر 2020.

وعقدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بمقر جامعة الدول العربية أمس الإثنين، الموافق 2 نوفمبر، وسيعقد الافتتاح الرسمى لفعاليات المؤتمر بمدينة الجلالة بمحافظة السويس اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر 2020، حيث يستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأفريقية والعربية بصورة عامة والنسائية بصورة خاصة بالقارة الأفريقية والوطن العربى في كل القطاعات.

وقد قامت الشركة الوطنية، باستقبال ضيوف مصر المشاركين بفعاليات المؤتمر على متن رحلاتها والترحيب بهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.