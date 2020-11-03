شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول «التعليم المدمج المنهجية والتقويم» بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اليوم الثلاثاء، بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، ورشة عمل بعنوان «التعليم المدمج المنهجية والتقويم»، ضمن مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإنشاء وحدات فرعية بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية رياضية بنات، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقام بالتدريب فيها الدكتورة إيمان عبدالغني، الأستاذ بكلية الطب البشري والمدرب الدولي المعتمد ،وأدارها الدكتورة سحر حجازي .

تناولت ورشة العمل عدد من المحاور حول تعريف التعليم الإلكتروني ،ومفاهيم التعليم المدمج، وطرق تحضير محتوي المنهج وتسجيل المحاضرات ونشرها، وطرق تنفيذ الفصل المقلوب ( Google Forms Flipped Classroom )، وتشكيل فريق وحدة التعليم الإلكتروني ومهام كل عضو، ومميزات استخدام الاختبارات الإلكترونية في التعليم الهجين .

وقال الدكتور محمد عوض البربري، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم، أن الورشة تأتي في إطار الأنشطة التي ينفذها المركز وفقا لمنظومة التعليم الهجين التي يشرف عليه المجلس الأعلي للجامعات، والذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن المركز وضع خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات المشاركة وغير المشاركة بالمشروع، موضحا أن الخطة لتطبيق التعليم المدمج «الهجين» تتضمن عدة محاور حول تدريب أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة نواتج التعلم، والقياس والتقويم، مع ملاحظة احتساب نسبة مشاركة كل من «التعلم وجها لوجه» و«التعلم عن بعد» في «التعليم الهجين» وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات بالكليات المختلفة، وتوظيف تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للتقويم بالكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة والامتحانات، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية