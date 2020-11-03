شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة الجوائز لاختيار الفائزين بجوائز الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة الجوائز بحضور أعضاء اللجنة نواب رئيس الجامعة. تم خلال الجلسة استعراض المرشحين لجوائز الجامعة وتقرير لجان التحكيم والدرجات الممنوحة لكل مرشح، وتم اختيار الفائزين بجائزة الجامعة التشجيعية، والجامعة للتفوق، وجائزة الجامعة لبراءة الاختراع، جائزة الدكتور مصطفى بهجت عبدالمتعال، وجائزة الجامعة التقديرية لعام ٢٠٢٠، ليتم تكريمهم في احتفال عيد الجامعة القادم، كما قرر رئيس الجامعة منح شهادات تقدير للفائزين بجوائز الدولة أو جوائز علمية دولية وتكريمهم جميعا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة الجوائز لاختيار الفائزين بجوائز الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.