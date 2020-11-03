شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل السلم الكهربائي أمام هابير وان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعاد جهاز مدينة الشيخ زايد تشغيل السلم الكهربائي لكوبري عبور المشاه أمام هايبر وان وإزالة جميع المخالفات . وطالب أهالي المدينة أجهزة المدينة بتغطية السلم الكهربائي خاصة مع حلول فصل الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء الصيانة الدورية، والقيام بإجراء النظافة المستمرة وووضع سلال للقمامة، بالإضافة إلى طرد الباعة الجائلين الذين يتخذون منه مكانا لعرض منتجاتهم وبضائعهم ويتسببون في نشر الفوضى داخله والأماكن المحيطة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل السلم الكهربائي أمام هابير وان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.