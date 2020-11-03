شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى ممثلى بنك الإعمار الأوروبى لبحث التعاون فى مجالات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى ممثلى بنك الإعمار الأوروبى وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث سُبل التعاون فى مجالات المياه. واستعرض عبد العاطى حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر واستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التى تنفذها الوزارة فى ذات الشأن مثل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، الذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين وكذلك مشروعات معالجة مياة الصرف الصحى والزراعى مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة استخدام المياة لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث. وأضاف عبد العاطى أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياة البحر على السواحل الشمالية والشرقية بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادم لتلبية إحتياجات مياة الشرب. Advertisements وأشار عبد العاطى إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق بسبب إرتفاع منسوب البحر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن. وتم التطرق لمناقشة موقف المفاوضات الحاوية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضه الإثيوبى واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف الحالى المتعثر وحرص الجانب المصرى للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، وتم التأكيد على توافر الرغبه للوصول لإتفاق حت يتم دعم المشروعات التنموية فى الدول الثلاث. ووجه عبد العاطى الدعوة لبنك الإعمار الأوروبى للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه 2021 وخصوصا أنه يتناول للمرة الأولي قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية. وفى إطار دعم المزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة، تم مناقشة عمل شراكات مع البنوك الوطنية لتمويل مشروعات التوسع فى الرى الحديث، ضمن برامج بنك الاعمار لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرى يلتقى ممثلى بنك الإعمار الأوروبى لبحث التعاون فى مجالات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.