شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان تؤكد إعداد ميثاق شرف لتنظيم ظهور الأعضاء عبر الفضائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن التلفزيون المصرى به برامج تستضيف نخبة من الأطباء للحديث بشأن عدد من الموضوعات المختلفة ويراعى بدقة اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة وأهل لذلك، ولكن فى الوقت الحالى هناك بعض المحطات الفضائية التى أصبح هذا الأمر يمثل عائدا ماديا بالنسبة لها، حيث يتم استضافة من يدعون الحصول على درجات علمية وفى حقيقة الأمر هم غير كذلك، ويقدمون معلومات خاطئة، وادعاءات من الممكن أن تمس بعض الزملاء فى المجال.

Advertisements

وأعلن هيكل، خلال كلمته اليوم باجتماع المجلس الأعلى للإعلام عن إعداد ميثاق جديد لتنظيم ظهور الأطباء عبر المحطات الفضائية لتقنين الأمر، كما أن هذا الميثاق سيشمل الإعلان عن المستحضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعى ايضا، قائلا:" الهدف الحفاظ على صورة الطبيب وصحة المواطن فى نفس الوقت، والبعض يقوم بالترويج لمنتجات بخصومات وما شابه ولسنا سوبر ماركت لابد من تقنين وضبط هذه المنظومة للحفاظ على الصحة العامة وصورة الطبيب فى نفس الوقت".

وأكد هيكل، أنه سيتم مراجعة المحتوى العلمى والأخلاقى، وهناك مذكرة يتم إعدادها حتى يكون الميثاق شاملاً، لافتا إلى واقعة إلقاء القبض على صاحب إحدى الشركات الذى روج لأحد المنتجات الغذائية على أساس أنه علاج للتخسيس، مشددا على ضرورة انتهاء هذا الأمر.