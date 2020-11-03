شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي تكرم أسرة "العصار" في "لمحة وفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي فى العيد السادس والستين للإنتاج الحربي -ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي - أسرة الفريق فخرى الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، كما تم تكريم أسرة المهندس الراحل يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي السابق، والمهندس الراحل محمد مصطفى محمد شديد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب الأسبق .

وخلال الاحتفالية كرمت الشركات التى حققت أعلى نشاط فى إيراداتها والوحدات التابعة التى تميزت فى نشاطها ، وشمل التكريم أيضا العاملين الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، بالإضافة إلى تكريم العاملين المتميزين بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة والمتفوقين دراسيا فى الوحدات التعليمية التابعة للوزارة والعاملين المتميزين العاملين فى الأماكن الخطرة والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة والمتفوقين رياضيا ومسئولة مرأة تميزت بنشاطها خلال هذا العام وعضو نقابي متميز.

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وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الحفل أن تكريم هذا العام شمل المتميزين من الشباب تحت سن ٤٠ سنة، إيمانا من الوزارة بدورهم وضرورة تشجيعهم وتمكينهم ليتولوا المهام ويكونوا قدوة فى العمل، كما أن التكريم شمل فئات وشركات ووحدات عديدة حرصت الوزارة على إظهار جهودها المثمرة لنستكمل مسيرة العطاء.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن هذه النوعية من التكريمات سمة قررت الوزارة أن تتبعها بقرار من الوزير "مرسي" وذلك تقديرا لمجهودات كل من ساهم في نهضة كيان الإنتاج الحربي، لافتا إلى أن هذه اللمحة سوف تجدد في كل احتفال قادم.