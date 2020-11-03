شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الجامعات المصرية فى عهد السيسي والقاهرة ضمن أفضل برامج الصحة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تضمن تصنيف الجامعات المصرية فى عهد الرئيس السيسى.

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وأوضح الدكتور محمد الطيب أن فى عام 2015 كانت الجامعات المصرية تحتل صفر ضمن الجامعات المصنفة وفى عام 2020 ، أصبح 21 جامعة مصنفة عالميا بالإضافة إلى تقدم البرامج فى التصنيفات العالمية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تحتل جامعة القاهرة المركز من 101-125 ضمن أفضل برامج الصحة علي مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد الطيب أنه ومازال العمل مستمرًا موجها التحيه إلى كل من شارك في هذا الانجاز "تحيا مصر ".