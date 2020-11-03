شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الجامعات المصرية فى عهد السيسي والقاهرة ضمن أفضل برامج الصحة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تضمن تصنيف الجامعات المصرية فى عهد الرئيس السيسى.
وأوضح الدكتور محمد الطيب أن فى عام 2015 كانت الجامعات المصرية تحتل صفر ضمن الجامعات المصنفة وفى عام 2020 ، أصبح 21 جامعة مصنفة عالميا بالإضافة إلى تقدم البرامج فى التصنيفات العالمية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تحتل جامعة القاهرة المركز من 101-125 ضمن أفضل برامج الصحة علي مستوى العالم.
وأكد الدكتور محمد الطيب أنه ومازال العمل مستمرًا موجها التحيه إلى كل من شارك في هذا الانجاز "تحيا مصر ".
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