7 طرق مغلقة بسبب السيول فى المحافظات.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، 7 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق: -طريق فيران اتجاه سانت كاترين -طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف -طريق قنا اتجاه سفاجا -طريق سوهاج اتجاه سفاجا Advertisements -طريق المنيا اتجاه رأس غارب -طريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب -طريق نوبيع اتجاه سانت كاترين

7 طرق مغلقة بسبب الأمطار

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