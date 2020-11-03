شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في منتدى الحوار الثقافي: نحذر بشدة من الوصول بـ«اللايك والشير إلى حد الهوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف،أن الإنسان السوي له وجه واحد حيثما كان، وأن شر الناس ذو الوجهين، وجه ظاهر وآخر مستتر خلف الصفحات الوهمية، وأن كشف أسرار من ائتمنك خيانة إنسانية، وأن اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة، وأن الشريف لا يمكن أن يخون من ائتمنه فضلا عن أن يختلس له التسجيلات غير القانونية ولا الإنسانية، فمن فقد حياءه فَقَدَ شرَفَه وإنسانيته وآدميته وصار مسخًا آخر لا إنسانية له، ومن الفظاعة أن يفقد العالم إنسانيته ويتحول إلى غابة موحشة .

وقال وزير الاوقاف في كلمته اليوم الثلاثاء خلال منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي عقد بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والذي تناول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة: نحذر بشدة من الوصول باللايك والشير إلى حد الهوس، والانتهازية والنفعية المقيتة خطر داهم على الأمن والسلام الاجتماعي .

وأضاف الوزير: أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رءوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه: ” إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “.

وزير الاوقاف فى منتدى الحوار الثقافى الثانى

وزير الاوقاف فى منتدى الحوار الثقافى الثانى

وزير الاوقاف فى منتدى الحوار الثقافى الثانى