شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم وسحب منخفضة.. أمطار خفيفة وطقس غير مستقر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت بعض مناطق الإسكندرية واجزاء من الساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، لهطول امطار خفيفة إلى متوسطة وذلك دون تأثير على حركة المرور .

وشهدت الأسكندرية منذ الصباح الباكر طقس متقلب مائل للبرودة مصحوب بالرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت 24 درجة مئوية.

وتكاثرت الغيوم والسحب المنخفضة وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار حتى الغد.

ومن جانبها، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكدت «الهيئة»، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.فيما لم تتأثر أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

وفي سياق متصل، واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء، اليوم، أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع، تحسبا لهطول الأمطار.

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