شكرا لقرائتكم خبر عن 19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 19 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.