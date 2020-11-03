شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: استقبلنا 174 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، الثلاثاء، تزاحماً كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية حيال المخالفات التي تم ارتكابها، وقيامهم بالبناء العشوائي على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة أخرى إضافية حتي نهاية شهر نوفمبر الجاري، جاء لإعطاء فرصه أكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين وحسن استقبالهم، وتشجيعهم على سرعة التقديم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، والوحدات المحلية القروية، استقبلت ١٧٤ ألف و٣٦٨ طلبا للتصالح، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون حتي يوم ٢ نوفمبر الجاري.