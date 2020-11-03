شكرا لقرائتكم خبر عن «ميديكاجو» توقع اتفاقًا لتوريد ٧٦ مليون جرعة من لقاح «كورونا» للحكومة الكندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ميديكاجو» للصناعات الدوائية، عن توقيعها اتفاق مع وزارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية، لتزويدها بما يصل إلى 76 مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد، الذي تنتجه الشركة في معاملها.

وأكدت «ميديكاجو» أنها ستقوم بإنشاء معامل وخطوط تصنيع في مدينة «كيبيك» لإنتاج اللقاح بدعم مالي من الحكومة الكندية، يقدر بحوالي ١٣١ مليون دولار أمريكي، وذلك بعد حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المسئولة هناك، حيث ستقوم من خلال هذه المعامل بتطوير اللقاح ومتابعة التجارب السريرية التي ستتم على المرضى والمتبرعين.

كانت شركة ميديكاجو، التي تمتلك مجموعة فيليب موريس إنترناشيونال ثلث أسهما، قد بدأت في إجراء اختبارات المرحلة الأولى من اللقاح الذي تنتجه من النباتات والأعشاب على المتطوعين في 14 يوليو الماضي، وذلك في إطار جهودها الجادة والرائدة لدعم الإنسانية للتصدي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

من جانبه رحب أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، بالاتفاق الموقع بين الحكومة الكندية، وشركة ميديكاجو، وقال إنه يمثل خطوة مهمة وبناءه، لدعم الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كوفيد-19«. معربا عن أمله أن يساهم اللقاح الذي تنتجه»ميديكاجو«في وقف تفشي هذا الوباء الذي أضر بالاقتصاد العالمي.

ودعا الرئيس التنفيذي، إلى ضرورة أن يصبح هذا التعاون مثالاً يحتذى به لتعزيز الشراكات بين الحكومات والشركات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من أجل الصالح العام والقضاء على هذا الخطر. مؤكدًا أن «التحديات الهائلة التي أفرزتها الجائحة تضع العالم على المحك، لذلك يجب الاستفادة من دعم الحكومات في تعزيز تدابير الصحة العامة».

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