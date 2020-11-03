شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ٢٧٥ كمامة على مرضى الكلى الصناعي بمستشفى الكرنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر مستشفى الكرنك الدولي، الثلاثاء، وكان في استقباله الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، والدكتورة أمل وهبة، نائب المدير، والدكتورة أماني أحمد، وكيل المستشفى.

وتفقد «الشريف»، قسم الكلى الصناعي وقدم ٢٧٥ كمامة للمرضى، وذلك حرصًا على سلامتهم من انتشار فيروس «كورونا» ثم قدم الشكر، لمدير المستشفى على ما يقدمه من خدمة صحية ممتازة، وقدم الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.

ورحب الدكتور خلف عمر، بالعميد أيمن الشريف، على زيارته للمستشفى والدعم المتواصل لها لتقديم أفضل خدمة صحية لأهل الأقصر.

وأكد مدير المستشفى على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على غسل الأيدي واستخدام المطهرات.