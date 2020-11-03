شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يعلن رفع حظر استيراد بلاده الموالح المصرية: سأتذوق البرتقال ناضجًا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السفير الياباني في القاهرة نوكي ماساكي، عن رفع حكومة بلاده، الحظر المفروض على استيراد الموالح المصرية إلى اليابان.
وأكد ماساكي، إنه فور هذا القرار سيتم السماح بتصدير البرتقال والليمون المصري ومنتجات أخرى إلى اليابان لأول مرة.
وأضاف تحظى الموالح المصرية بشعبية في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم العام الماضي، ولا يزال لون البرتقال في الحقول أخضر، وتابع: لكنني أتطلع إلى الاستمتاع بتذوق نكهة مصر الغنية فيه وهو أصفر ناضج، في اليابان.
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