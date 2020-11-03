شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تلقي بنفسها من الطابق الخامس بالإدارة الصحية بالباجور لمرورها بضائقة نفسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت موظفة بإدارة الباجور الصحية بمحاولة الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالإدارة، وتم تحويلها لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة خطرة.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، بقيام موظفة تدعى «ش. ص. ح»، 35 عامًا، موظفة إحصاء بإدارة الباجور الصحية، بإلقاء نفسها من الدور الخامس أعلى الإدارة الطبية، وتم نقلها فورًا للمستشفى التعليمي لمرورها بضائقة نفسية.
وأكدت التحريات الاولية أن الموظفة قفزت من أعلى الدور الخامس بالإدارة الطبية وسقطت على تنده صاج خاصة بالإدارة ومنها إلى الأرض وأنها عادت إلى العمل بالإدارة منذ فترة قصيرة عقب انتهاء إجازة الوضع الخاصة بها.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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