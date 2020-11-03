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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «مديرية تعليم المنوفية»: المرأة في العصر الحديث أصبح لها صوت مؤثر وفعال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حضر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح الثلاثاء، المؤتمر الذي عقده المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «صوتك لمصر بكرة».
وفي كلمته، أشار «سويد» إلى أن المرأة بصفتها نصف المجتمع أصبحت في العصر الحديث لها صوت مؤثر وفعال، وخير دليل على ذلك هو تواجدها البارز في المجالس النيابية، فالعنصر النسائي أثبت وجوده على الساحه السياسية، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع لا يستقيم إلا بوجود دور المرأة والرجل.
وقال «سويد» إنه على مر العصور والتاريخ الإسلامي يحكي تاريخ المرأة، فهي الأم والأخت والإبنة والزوجة، وصوت المرأة أكثر مصداقية وإدراك كامل بالمسؤولية، فهي عنصر أساسي في العملية الانتخابية.
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