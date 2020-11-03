شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو «البرنامج الرئاسي» لمحافظ القليوبية: «اكتسبنا مهارات وخبرات كثيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الثلاثاء، متدربي البرنامج الرئاسي في ختام زيارتهم لمحافظة القليوبية، الذين قاموا على مدار شهر بالمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم بالمحافظة مؤكدا على كفاءتهم في المهام الموكلة إليهم، موجهًا الشكر للدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأكد اعضاء البرنامج الرئاسي على شكرهم لمحافظ القليوبية ونائبه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، مؤكدين أن «فترة التي تم قضائها في المحافظة كانت من الفترات الجيدة في حياتهم حيث تم فيها اكتساب العديد من المعارف والمهارات والخبرات متمثلة في المرور على مشروعات المحافظة وحضور اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة إضافة إلى المعارف السابق تلقيها خلال الفترة السابقة».