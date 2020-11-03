شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال شفط تجمعات الأمطار والسيول بطريق «رأس غارب – الغردقة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والسيول بطريق «الغردقة- رأس غارب»، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري فرع البحر الأحمر «الغردقة» على جانبي الطريق والجزر الوسطي بالكيلو ٦٠،٤٠ شمال مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن وأحياء المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

من جانبه، شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحى والبالوعات وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة.