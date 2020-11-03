شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والسيول بطريق غارب الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، تواصل أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بطريق الغردقة /رأس غار ب، بالتنسبق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري فرع البحر الأحمر، وذلك علي جانبي الطريق والجزر الوسطي بالكيلو ٦٠،٤٠ شمال مدينه الغردقة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن وأحياء المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحي والبالوعات وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار وكذا صيانة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة.

