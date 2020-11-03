شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: موافقة اليابان على استيراد الموالح المصرية نجاح للسياسة التصديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، موافقة السلطات اليابانية على فتح باب استيراد الموالح المصرية إليها، وذلك بعد مباحثات امتدت حوالى 15 عاما، بعد نجاح مفاوضات وزارة الزراعة المصرية ممثلة في الحجر الزراعي وإدارة العلاقات الخارجية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، أن تحركات الحكومة المصرية ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ساعدت في إنهاء المفاوضات بمساعدة وزارة الخارجية والسفارة المصرية والمكتب التجاري في طوكيو، لافتا إلى أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين، في تصريحات له اليوم، أن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصري الذي يغزو كل أسواق العالم، وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن فتح السوق الياباني بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، حيث أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية التي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم .

وأضاف «العيسوي»، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تواصل تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع في فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.