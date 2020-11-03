شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها «20 سبتمبر».. إخلاء سبيل 416 متهمًا بقضايا تظاهرات سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت الدائرة الثانية «إرهاب» بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 416 متهمًا بقضايا أحداث تظاهرات وعنف، إبان أحداث «20 سبتمبر»، و19 قضية متنوعة من 2014، بتدابير احترازية.

من بين المتهمين المُخلى سبيلهم، النشطاء السياسيون: رضوان أحمد شمروخ، مصطفى عبدالوهاب حسين، زياد أبوالفضل، عبدالرحمن عصام، إبراهيم مدحت، أحمد محيي، شريف صبرة، وآخرون.



والقضايا هي:



1- القضية رقم 406 سنة 2018



2- القضية رقم 944 سنة 2019



3- القضية رقم 828 سنة 2017



4- القضية رقم 785 لسنة 2016



5- القضية رقم 760 لسنة 2017



6- القضية رقم 759 لسنة 2014



7- القضية رقم 735 لسنة 2018



8- القضية رقم 650 لسنة 2019



9- القضية رقم 549 لسنة 2020



10- القضية رقم444 لسنة 2018



11- القضية رقم 316 لسنة 2017

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12- القضية رقم 1739 لسنة 2018



13- القضية رقم 1720 لسنة 2018



14- القضية رقم 148 لسنة 2017



15- القضية رقم 1413 لسنة 2019



16- القضية رقم 1338 لسنة 2019



17- القضية رقم 1332 لسنة 2018



18- القضية رقم 1331 لسنة 2019



19- القضية رقم 1250 لسنة 2018