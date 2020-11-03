شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يبحث معايير المسابقات والجوائز العلمية والبحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تمنح جوائز تقديريه وتشجيعية وتميز علمى وإبداع فكري سنويا للعاملين بها من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حسب الشروط والظوابط والأعداد مع الإلتزام بقواعد أكاديمية البحث العلمى فى ذات الشأن.

وكلف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عقد اجتماع بلجنة الجوائز بالجامعة، وذلك للمناقشة لائحة وضوابط الجوائز التقديرية والتشجيعية التى تمنحها الجامعة.

و أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس الشروط العامة للمتقدم أو المرشح للحصول على أحد الجوائز، وهي أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم العاملين بجامعة قناة السويس، وألا يكون سبق له التقدم لنفس الجائزة وحصوله عليها إلا بعد مرور خمس سنوات، وأن تكون الجائزة عن إنتاج علمي جديد خلال هذه الفترة، كما يتم تقييم الإنتاج المقدم بحيث يعتبر انتاجا حديثا مبتكرا به إضافه علمية، ويفضل أن يتعلق بتنمية إقليم قناة السويس وسيناء وألا يكون المتقدم قد سبق له تقديم نفس الأبحاث للحصول بها على نفس الجائزة او قدمها من قبل للحصول على درجة ولقب علمى.

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس، أن عدد الجوائز التي تمنحها جامعة القناة تبلغ إحدى عشر جائزة هي جائزة مؤلفي الكتب المنشوره والمترجمة في دور نشر عالمية، جائزة التميز البحثي، جائزة أفضل بحث تطبيقي، جائزة التميز للمشاريع المموله خارجيا، جائزة الحصول على براءة الاختراع، جائزة النشر في المجالات المصنفه والمتميزة عالميا مثل Science, Nature، جائزة أكبر معدل استشهاد للباحث Citation، جائزة التميز فى قطاع العلوم الإنسانية للبحوث المنشورة بلغات اجنبية بمجلات ذات معامل التأثير.