شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يتفقد مدرسة دار السلام بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، صباح اليوم بجولة تفقدية لمدرسة دار السلام الإبتدائية المشتركة بإدارة نصر النوبة التعليمية، يرافقه عبدالكريم لطفى وكيل المديرية ولفيف من القيادات التعليمية، وكان في استقبالهم صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية.

وتفقد الفصول وحجرات النشاط، وتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانتظامها داخل المدرسة، كما تأكد من تسلم الطلاب للكتب الدراسية، واطمئن على تطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة أيه تداعيات لفيروس كورونا.

وأشاد وكيل الوزارة بنظافة المدرسة والفناء ودورات المياه.