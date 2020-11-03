شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر «المصري اليوم» قصتها.. وزارة التضامن توجه بمساعدة «الست روحية» وأولادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي برفع كفاءة منزل السيدة روحية محروس، التي تعول ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد انفراد «المصري اليوم» بنشر قصتها.

وقالت «التضامن»، في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء بالمدينة، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الإعاقة أكبرهم 40 عامًا وأصغرهم 27 عامًا».

وتابع: «وصرفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية مساعدات مالية للسيدة وأبنائها، بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروع للأسرة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة».

كانت «المصري اليوم» نشرت التفاصيل الكاملة لقصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

قصة الست روحية

ولقراءة القصة كاملة: اضغط هنا

ولمشاهدة الفيديو:

Advertisements