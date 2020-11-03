شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تشغيل سجل مدني كرموز والمنتزه أول بالإسكندرية مساءً (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 247 (تابع)، قرار وزارة الداخلية، قطاع الأحوال المدنية، قرارًا وزاريًا رقم 1824 لسنة 2020، بشأن تشغيل سجل مدني كرموز بالإسكندرية.

ونص القرار على تشغيل سجل مدني كرموز وسجل مدني المنتزه أول بإدارة الأحوال المدنية بالإسكندرية بالفترة المسائية من الساعة 3 مساء إلى الساعة 9 مساء كمركز نموذجي لإصدار (بطاقات الرقم القومي، وثائق الأحوال المدنية المميكنة، وهي: ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي أو فردي) بصورة خاصة أو عاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات.

للاطلاع على القرار: