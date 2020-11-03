شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء امتحان محو الأمية لـ49 دارسًا بـ«فتيات الفتح المبين» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت معاهد الإسكندرية الأزهرية المخصصة لعقد فصول محو الأمية وتعليم الكبار في الاسكندرية، نشاطها بعقد امتحان للدارسين ممن استفادوا من برنامج الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والذي يتيح فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى معاهد الإدارات الخمس.

وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، إنه تم البدء، اليوم الثلاثاء، بعقد امتحان محو الأمية وتعليم الكبار بمعهد الفتح المبين، لـ٤٩ دارسًا، منهم ١٠ درسوا بفصول محو الأمية بالأزهر الشريف خلال دورة أغسطس.

وأضاف أن الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بالإدارات التعليمية الخمسة، تشمل 33 معهدًا أزهريًا، حيث يبلغ عدد الدارسين بها 433 دارسًا، تحت إشراف الدكتور على حسن منسق عام المنطقة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ومنسقي الإدارات التعليمية.

وأوضح أنه يقوم بالتدريس مجموعة من معلمي ومعلمات وموجهي وموجهات الإسكندرية الأزهرية، وتم التنسيق مع الدارسين لإلحاقهم بالمعاهد القريبة من محل سكنهم، وترتيب الأوقات التي تتناسب معهم، كما تم تعريفهم بمزايا التعلم، وأهميته بالنسبة للإنسان، فالأمي كالأعمى، والعلم نور يضيء الطريق لصاحبه، وكذلك تعريفهم بمزايا الحصول على شهادة محو الأمية، من حيث إمكانية استكمال التعليم، إعفاء أبناء الحاصلين على محو الأمية من مصاريف المدارس.

إجراء امتحان محو الأمية لـ49 دارساً بـ"فتيات الفتح المبين" فى الاسكندرية .. والمستهدف 433 بـ33 معهداً (صور)

إجراء امتحان محو الأمية لـ49 دارساً بـ"فتيات الفتح المبين" فى الاسكندرية .. والمستهدف 433 بـ33 معهداً (صور)

إجراء امتحان محو الأمية لـ49 دارساً بـ"فتيات الفتح المبين" فى الاسكندرية .. والمستهدف 433 بـ33 معهداً (صور)

إجراء امتحان محو الأمية لـ49 دارساً بـ"فتيات الفتح المبين" فى الاسكندرية .. والمستهدف 433 بـ33 معهداً (صور)