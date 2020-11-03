شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تثمن تجربة البريد السريع بتصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على تجربة البريد السريع فى انتخابات مجلس النواب، قائلة: "الدولة لم تحرم المصريين بالخارج من المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية رغم جائحة كورونا ".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تجربة البريد السريع جاءت حرصا على حماية أبناء الوطن بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا واحتراما للاجراءات الاحترازية فى كل دولة.

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وأكدت وزيرة الهجرة، أن تطبيق الدولة لتجربة البريد السريع لتصويت المصريين فى الخارج تجربة تحسب للدولة، وحرصها على مشاركة أبنائها فى الخارج فى كافة الاستحقاقات الدستورية.

يذكر أن الوزارة الهجرة أطلقت اليوم الثاني لغرفة عملياتها، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر وتستمر لليوم الثلاثاء 3 نوفمبر وهو اليوم الأخير أمام المصريين بالخارج لطباعة لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.