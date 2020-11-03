شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ الأسود لحركة حماس.. تهريب واغتيالات وتجارة سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت حركة حماس الفلسطينية إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية خاصة مع اندلاع الشرارة الأولى لثورة يناير 2011، حيث استغلت فترة الانفلات الأمنى وسعت فى الأرض الفساد، والتقرير التالى يسلط الضوء على تاريخ "حماس" الأسود .

تربح حماس من تهريب الأغذية والسلع التى تدعمها الدولة المصرية لمحدودى الدخل من الشعب الفلسطينى، كما تستفيد من البضائع المهربة المدعومة من الموازنة المصرية عبر الأنفاق.

اغتيال 16 جنديا مصريا فى رفح بسيناء فى أغسطس 202 ويعد أيمن نوفل 40 عاما على رأس قائمة المتهمين نظرا لكونه احد القيادات البارزة فى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس.

التجارة السرية فى العملة المصرية مقابل الدولار مما أضر بالاقتصاد المصري

جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، وتدخلها فى الشأن المصرى عبر علاقتها الوثيقة بجماعة الإخوان واقتحام السجون المصرية عام 2011 منها سجن وادى النطرون وتهريب عناصرهم التى كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن فى السجون المصرية بعد تكسيرها.

ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

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تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء عدة مرات وتورطهم فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء.

إخفاء القيادى الإسلامى ممتاز دغمش الذى تبين ضلوعه فى اختطاف الضباط المصريين الذين تم اختفاؤهم فى 30 يناير 2011.

دخول 6 فلسطينيين من حماس إلى مصر بجوازات سفر مزورة من إيران وضبط بحوزتهم رسومات لمواقع عسكرية وأمنية كشفتها الأجهزة الأمنية فى المطار وتم التحفظ عليهم.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أحبط محاولة نقل مواد من قطاع غزة إلى سيناء من أجل صنع قذائف صاروخية لصالح حركة حماس.

كشف الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطينى عن وجود صفقة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وحركة حماس للتنازل عن جزء من سيناء بهدف توسيع القطاع وإقامة الدولة الفلسطينية فى غزة.