شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كميات مياه السيول التى حصدتها البحيرات فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم على الأعمال الصناعية " منشأت الحماية من السيول" بعد الأخيرة التى تعرضت لها بعض مدن جنوب سيناء، لمعاينتها ومدى احتياجها لأعمال صيانة وكذلك تقدير كمية المياه المحتجزه والتى تم حصادها.

أوضح التقرير أن بحيرة الأعوج بمدينة الطور وهى تحت الإنشاء استوعبت 20 ألف متر مكعب، وسد ميعر وهو تحت الإنشاء حجز كمية مياه تقدر بـ25 الف متر مكعب، وسد حبران وهو تحت الإنشاء حجز كمية ألفين متر مكعب.

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أما فى مدينة دهب فقد حجز سد الجيبى كمية 300 الف متر مكعب، وفى مدينة طابا فقد حجزت بحيرة 1 وهى تحت الإنشاء 20 الف متر مكعب، وفى مدينة نويبع حجزت بحيرة النقب 1 حوالى 50 ألف متر مكعب

بحيرة 2 النقب حجزت 100 ألف متر مكعب، وسد شبيحة حجز 100 الف متر مكعب، وفى مدينة كاترين فقد حجزت بحيرة بـ 2 حوالى 75 ألف متر مكعب، وخزانين أرضيين 1200 متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال هى التى تمكن الوصول إليها، وسيتم حساب كميات المياه الأخرى التى تم حصادها حين التمكن للوصول اليها.