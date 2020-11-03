شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن استمرار تفعيل مبادرة "خذ كتابا وضع كتابا" لنشر ثقافة القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، استمرار تفعيل مبادرة "خذ كتابا وضع كتابا" للعام الجامعى الحالى 2020/2021، وهى المبادرة التى أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة العام الدراسى الماضى لنشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى.

وتعد مبادرة "خذ كتابا وضع كتابا" من المشروعات الثقافية التي تم إطلاقها داخل جامعة القاهرة لترسيخ فكر تدوير الكتب والمجلات، حيث توفر المبادرة مجموعة كتب يستطيع الطلاب الحصول عليها مقابل وضع كتاب آخر، فيأخذ الطالب أى كتاب ويضع بدلا منه أى كتاب آخر على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة.

وتهدف المبادرة تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على الكتب والإصدارات الصحفية المختلفة مجانًا وتثقيف أنفسهم فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، وتطبيقًا للمباديء التى نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير.