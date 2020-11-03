شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤكد زيادة رواتب الأئمة بحد أدنى 2000 جنيه فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم كثيرا بتحسين أحوال الأئمة ماديا وثقافيا، لافتا إلى أنه خلال فترة تولى الرئيس أقل إمام زاد 2000 جنيه ومنهم من زاد أكثر من 3000 جنيه. جاء ذلك خلال منتدى الحوار الثقافي الثاني الذى عقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة، بحضور الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق ، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.

وقال جمعة، إنه تم توزيع 10 آلاف زى أزهرى، مؤكدا أنه قبل 30 يونيو سيتم التوزيع على كل الأئمة كما أنه يتم أيضا توزيع العمامة جاهزة لجميع الأئمة بالإضافة إلى تسليم كتب سلسلة رؤية للفكر المستنير لجميع الأئمة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف قد قررت أن يكون موضوع حوار الأديان والثقافات هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل ، وأنها ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه في المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة في مجتمعاتها من علماء الأديان و الأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة ، مؤكدا أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيي عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق .

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وكشف وزير الأوقاف عن أن الوزارة ستلطق خلال أيام مبادرة " نتعايش باحترام متبادل " لتقدم مجموعة من الفعاليات في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان بين يدي المؤتمر تمهيدا لانعقاده ، وستدعو العديد من المؤسسات المتخصصة في بناء الوعي وصناعة الفكر والمعنية بالسلام الاجتماعي والإنساني محليا ودوليا للمشاركة في المبادرة والمؤتمر معا .

و أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطورة الاستغلال السئ لمواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: "التجارة على حساب القيم وكل مال يأتى بالتدليس والطرق المشبوهة والملوثة هو مال حرام، و لا يختلف من يكسب المال باللايك والشير على حساب القيم والأخلاق والدين والوطن مالهم مال حرام كمن يربح بالمخدرات.

ووجه جمعة أئمة الأوقاف، بضرورة تحرى الدقة والأمانة عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وعدم قبول الصداقات من الحسابات الوهمية أو غير المعروفة ، قائلاً:"لا تقبل صداقة أحد لا تعرفه عبر فيس بوك".