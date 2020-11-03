شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الصفحات الوهمية على مواقع التواصل نوع من النفاق والخسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أهم ما يتنافى مع الأخلاق هو الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى وهى نوع من النفاق والخسة والدناءة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم، حذر من ذى الوجهين الذى يلقى هذا بوجه وهذا بوجه آخر، فالبعض له صفحتان على مواقع التواصل الاجتماعى أحدها وقور ومهذب وأخرى باسم وهمى يقذف ويسب.

جاء ذلك خلال منتدى الحوار الثقافى الثانى الذى عقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة، بحضور الدكتور سامى محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، وعلى حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.

وأضاف جمعة، أن قضية اختلاس التسجيلات للناس خارج الإطار القانونى هى قضية يجب أن تدرس، فالتجسس على الأصدقاء والزملاء والأهل وتقوله انا مسجلك، ولكن قد تكون هناك بعض الأجهزة هذا فى إطار عملها باتخاذ الإجراءات القانونية، وأنا أحذر من أن يفقد العالم إلى غابة نفعية يحكمها الانتهازية.

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وتابع جمعة:" لو حد قالك أنا مسجلك وانت فى موضع المسئولية تحيل التسجيل لجهات التحقيق القانونية، وينبغى أن نتبنه وأن نحطاط بأن نعود للإنسانية إلى صفاتها القديمة".

وكانت وزارة الأوقاف أكدت أن الإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضى كعالمه الواقعى سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".