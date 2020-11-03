شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يعتمد تعيين مطرانيين جديدين لـ"الكاثوليكية" فى المنيا وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، تعيين مطرانيين جديين للكنيسة القبطية الكاثوليكية فى مصر، فى محافظتى المنيا وسوهاج.

وقال السينودس البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، اعتمد البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأنبا باسيليوس فوزي؛ مطران إيبارشية سوهاج؛ مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق الذكر، على أن يكون قداس تجليسه يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وتابع السينودس، قد عين البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق. بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطرانا جديداً، وقد اعتمد البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا؛ مطراناً لكرسي سوهاج، خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

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بيان السينودس الكاثوليكي

وقد أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في 28 سبتمبر الماضى، عن تخلي الأنبا بطرس فهيم ، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا ، وبحسب بيان صحفى صادر عن الكنيسة اليوم الاثنين ، أنه في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، و بناء على طلب صاحب النيافة النبا بطرس فهيم التخلىعن مهامه كمطران لكرسى هبرموبوليس"المنيا".

وأوضح البيان، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة؛ اجتمع بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الانبا بطرس فهيم على طلبه؛ قبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي صاحب النيافة الانبا بطرس فهيم عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس (المنيا)؛ وبذلك يصبح الكرسي شاغرا من تاريخه.