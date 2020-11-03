البابا تواضروس يستقبل مدير المعهد الفرنسى للآثار الشرقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، Prof. Laurent Coulon مدير المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية (IFAW)، وبرفقته Prof. Frederic Abecassis مدير الدراسات بالمعهد، والدكتور مجدى جرجس الأستاذ بالمعهد.

وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة، أمس الإثنين، الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، حيث قدم لقداسته تقريرًا عن خدمته فى دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوى وأيضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، الراهب القمص رويس الأنبا بيشوى، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.

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فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أيضا، الراهب القس إيرينئوس البراموسى، بعد أتم رسالة الماجستير الخاصة به فى جامعة أثينا باليونان، في مجال القانون الكنسي، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد أجرى عدة لقاءات خلال الفترة الماضية، حيث استقبل دكتور سفين أولينج، سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة، وتأتي الزيارة بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضى سفيرًا لبلاده بمصر.