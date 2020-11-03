- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح منزل 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية وصرف مساعدات ومشروع للأسرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن بالمنوفية ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها ذوى الاحتياجات الخاصة، أكبرهم 40 عاما وأصغرهم 27 عاما.
وتبين أن السيدة روحية محروس، تقيم مع أبنائها الثلاثة فى منزل من الطوب اللبن، حيث وجهت الوزيرة بدراسة حالة المنزل، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة "صناع الحياة" لرفع كفاءة المسكن.
كما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بصرف مساعدات مالية للسيدة وأبنائها، بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروع للأسرة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.
كانت وسائل التواصل الاجتماعى قد رصدت معاناة روحية محروس، التى تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة تعمل على رعايتهم بمفردها.
كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح منزل 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية وصرف مساعدات ومشروع للأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.