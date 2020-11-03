شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصوت المصريون بأعالى البحار فى انتخابات النواب؟.. وزيرة الهجرة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تفاصيل انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج باليوم الثانى فى انتخابات مجلس النواب، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن كورونا حرمتنا من الصور الإيجابية المضيئة للمصريين بالخارج ولكن فى ظل الجائحة، فكرت الدولة فى إجراء الانتخابات عبر البريد السريع، وهذا ما حدث ويحدث فى انتخابات الشيوخ والنواب.

وعن أكثر الأسئلة التى تتلقاها غرف العمليات، قالت: أن بعضها خاص بالأمور الإجرائية، بجانب استفسارات خاصة بموضوع التسجيل، والفترة المحددة، بجانب استفسارات عن أسئلة خاصة بالمصريين العاملين بمراكب شركات البترول فى أعالى البحار، حيث قاموا بعملية التسجيل والحصول على الرقم الكودى، ولكن كانت المشكلة فى مستندات الإقامة الخاصة بهم، وتم حلها.

وواصلت: "أرد بنفسى من خلال غرفة العمليات لمعرفة استفسارات المواطنين، وهناك تواصل مباشر مع المصريين بالخارج، وقمنا بتقديم خدمات للمصريين فى الخارج عن طريق شرح تفصيلى من خلال الأفلام الوثائقية".