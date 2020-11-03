شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الإنتاج الحربى: الاهتمام بالعنصر البشرى أساس البناء بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس أسامة عبد العزيز، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى لشئون القطاعات الحكومية خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربى السادس والستين- ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى - إنجازات وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها التابعة التى تضم (المركز الطبى التخصصى، قطاع الميادين المركزية، قطاع التدريب، مدرستى الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة)، ودورها فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019/ 2020 من خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة.

وتحدث مستشار الوزير فى ضوء الاهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولى المناصب القيادية، والاهتمام بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة وتخريج العمالة الفنية المدربة على خوض غمار سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبى، إلى جانب دور قطاع الميادين فى اختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية .