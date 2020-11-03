شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تدرس انشاء كبارى علوية لتخفيف الضغط المرورى بمنطقة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن دراسة إنشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقطاع طريق المريوطية مع شارع ترسا، يأتى هذا استكمالا لرؤية التطوير الشاملة التى تنفذها محافظة الجيزة بالطرق والمحاور.

وأكد المحافظ على إنشاء كوبرى مشاه بطراز معمارى حضارى وتطوير عدد" 4" كبارى مشاه بجسر المريوطية إلى جانب تخصيص حارة مرورية لانتظار السيارات، جاء ذلك خلال المحافظ منطقة المريوطية لمتابعه أعمال توسعة وتطوير الطريق والوقوف علي الرؤية النهائية التي تتماشي مع مخطط التطوير الجارى تنفيذه بجسر ترعة المريوطية للإرتقاء والنهوض بالمنطقة بشكل متكامل وأحداث نقلة حضارية وطفرة مرورية بها.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة المريوطية مرورياً بالكامل للتسهيل علي المواطنين وقائدي المركبات لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم واللبينى وفيصل وترسا، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشان تسهيل الحركة المرورية بالمحاور التى تعانى من كثافات، مشيراً أنه سيتم ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا ومتجه لشارعي اللبيني والأربعين لتخفيف الضغط المرورى بالمنطقة المشار اليها .

وأكد المحافظ أنه تم البدء في رصف البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية بطول حوالي 3,2 كم وذلك بعد توسعته ليصل عرضه إلي 25 م في الجهة الواحدة في كل إتجاه وذلك بدءاً من شارع الهرم و حتي الطريق الدائري لكونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية .

شدد راشد علي الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال بأعلي المعايير الهندسية ومراعاة دعم الطريق بالزراعات الخضراء موجهآ أحياء الطالبية والهرم بتذليل أي معوقات لإنهاء المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد بالتوازي مع أعمال التدبيش والتطوير الجاري تنفيذها لجسر المريوطية .

كما تفقد محافظ الجيزة إستكمال ممشي المريوطية الحضارى موجهاً بسرعه الإنتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد إستثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهه للمواطنين ،مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم إنشاءه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية وإستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق .













Advertisements































