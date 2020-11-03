شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة جميع محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أعلن عن يومى 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فترة الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الأحد.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فأنه الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يتبقى لها قيام الناخبين المصريين بالخارج بطابعة وأرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال يومي 2 و3 نوفمبر، وتستقبل البعثات الدبلوماسية بطاقات الاقتراع خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتضمن الجدول الزمنى قيام الناخبين بالخارج بطباعة وارسال بطاقات ابداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، وطباعتها وارسالها يومي 3 و4 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

تضمنت الأسماء

1 ـ محافظة الجيزة.

علاء ناجى عبد الرحيم عثمان، عن دائرة منشاة القناطر.

على سمير رجب عبد الحميد، عن دائرة منشاة القناطر.

خالد تامر عبد الرحمن عبد السيد، عن دائرة كرداسة.

محمد السيد الحسينى قاسم، عن دائرة بولاق الدكرور.

محمد هاشم عبد الباقى، عن دائرة بولاق الدكرور.

حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، بولاق الدكرور.

محمد سلطان على سليمان، أول أكتوبر.

سيد أحمد سيد على سليمان، أول أكتوبر.

هشام حسين محمد حسن، اول أكتوبر.

شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد، أطفيح.

حسام الدين عاشور، أبو النمر.

محمد رشاد على البرتقالى، أبو النمرس.

طارق سعيد حسنين عبد الكريم، إمبابة.

نشوى الديب على عبد العال، إمبابة.

محمود عباس محمد على الصعيدى، الوراق.

أسامة حسنى أحمد الأشمونى، الوراق.

طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، الوراق.

محمد على عبد الحميد، العمرانية.

أحمد عاشور أحمد ، العمرانية.

أحمد سعد حلمى، الصف.

زكى عباس عبد الظاهر، الجيزة.

محمد محمد أبو العينين، الجيزة.

نادر عبده صديق، البدرشين.

2 ـ محافظة الفيوم

محمد محمود أحمد عبد القوى، الفيوم.

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سيد أحمد سلطان، الفيوم.

عبد التواب عبد القادر أبو النور، الفيوم.

نتيجة-جميع-محافظات-المرحلة-الأولى-لانتخابات-مجلس-النواب-23

3 ـ محافظة البحر الأحمر

عبد الناصر عطيه سعد، سفاجا.

محمد محمود عبد المقصود، اول الغردقة.

على نور على، الشلاتين.

4 ـ محافظة الإسكندرية

الصافى عبد العال محمد الصغير، العطارين.

رزق راغب ضيف الله، الدخيلة.

حسين رجب حسين تاعب، الدخيلة.



























































































